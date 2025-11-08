Harga Poofcoin Hari Ini

Harga live Poofcoin (POOFCOIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POOFCOIN ke USD saat ini adalah -- per POOFCOIN.

Poofcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,059.01, dengan suplai yang beredar 998.69M POOFCOIN. Selama 24 jam terakhir, POOFCOIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POOFCOIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Poofcoin (POOFCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Suplai Peredaran 998.69M 998.69M 998.69M Total Suplai 998,693,679.583371 998,693,679.583371 998,693,679.583371

Kapitalisasi Pasar Poofcoin saat ini adalah $ 5.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POOFCOIN adalah 998.69M, dan total suplainya sebesar 998693679.583371. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.06K.