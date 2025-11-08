Harga Popu Hari Ini

Harga live Popu (POPU) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POPU ke USD saat ini adalah -- per POPU.

Popu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,930.62, dengan suplai yang beredar 998.75M POPU. Selama 24 jam terakhir, POPU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, POPU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Popu (POPU)

Kapitalisasi Pasar $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Suplai Peredaran 998.75M 998.75M 998.75M Total Suplai 998,749,517.698614 998,749,517.698614 998,749,517.698614

Kapitalisasi Pasar Popu saat ini adalah $ 5.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POPU adalah 998.75M, dan total suplainya sebesar 998749517.698614. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.93K.