Harga live Private Aviation Finance Token hari ini adalah 0.01654013 USD. Lacak informasi harga aktual CINO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CINO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Private Aviation Finance Token (CINO)

$0.01654013
+0.10%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Private Aviation Finance Token (CINO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:38:46 (UTC+8)

Informasi Harga Private Aviation Finance Token (CINO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01621293
Low 24 Jam
$ 0.01695366
High 24 Jam

$ 0.01621293
$ 0.01695366
$ 0.053481
$ 0.01554199
+0.58%

+0.17%

-15.92%

-15.92%

Harga aktual Private Aviation Finance Token (CINO) adalah $0.01654013. Selama 24 jam terakhir, CINO diperdagangkan antara low $ 0.01621293 dan high $ 0.01695366, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCINO adalah $ 0.053481, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01554199.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CINO telah berubah sebesar +0.58% selama 1 jam terakhir, +0.17% selama 24 jam, dan -15.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Private Aviation Finance Token (CINO)

$ 10.91M
--
$ 16.54M
659.71M
999,905,810.540201
Kapitalisasi Pasar Private Aviation Finance Token saat ini adalah $ 10.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CINO adalah 659.71M, dan total suplainya sebesar 999905810.540201. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.54M.

Riwayat Harga Private Aviation Finance Token (CINO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Private Aviation Finance Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Private Aviation Finance Token ke USD adalah $ -0.0093976569.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Private Aviation Finance Token ke USD adalah $ -0.0101129431.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Private Aviation Finance Token ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.17%
30 Days$ -0.0093976569-56.81%
60 Hari$ -0.0101129431-61.14%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Private Aviation Finance Token (CINO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Private Aviation Finance Token (USD)

Berapa nilai Private Aviation Finance Token (CINO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Private Aviation Finance Token (CINO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Private Aviation Finance Token.

Cek prediksi harga Private Aviation Finance Token sekarang!

CINO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Private Aviation Finance Token (CINO)

Memahami tokenomi Private Aviation Finance Token (CINO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CINO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Private Aviation Finance Token (CINO)

Berapa nilai Private Aviation Finance Token (CINO) hari ini?
Harga live CINO dalam USD adalah 0.01654013 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CINO ke USD saat ini?
Harga CINO ke USD saat ini adalah $ 0.01654013. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Private Aviation Finance Token?
Kapitalisasi pasar CINO adalah $ 10.91M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CINO?
Suplai beredar CINO adalah 659.71M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CINO?
CINO mencapai harga ATH sebesar 0.053481 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CINO?
CINO mencapai harga ATL 0.01554199 USD.
Berapa volume perdagangan CINO?
Volume perdagangan 24 jam live CINO adalah -- USD.
Akankah harga CINO naik lebih tinggi tahun ini?
CINO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CINO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Private Aviation Finance Token (CINO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

