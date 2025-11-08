Harga QLix Hari Ini

Harga live QLix (QLIX) hari ini adalah $ 0.01812952, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QLIX ke USD saat ini adalah $ 0.01812952 per QLIX.

QLix saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,129.52, dengan suplai yang beredar 1.00M QLIX. Selama 24 jam terakhir, QLIX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.1, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01800623.

Dalam kinerja jangka pendek, QLIX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar QLix (QLIX)

Kapitalisasi Pasar $ 18.13K$ 18.13K $ 18.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.13K$ 18.13K $ 18.13K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar QLix saat ini adalah $ 18.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QLIX adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.13K.