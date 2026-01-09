Berapa harga perdagangan saat ini dari Quantify Trading?

Quantify Trading (QUANT) saat ini dihargai Rp0.09131172686280000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 1.28% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Quantify Trading hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap QUANT?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Quantify Trading dalam pasar kripto global?

Saat ini, Quantify Trading menduduki peringkat pasar #12318 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp91064361.20862840000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang QUANT?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 997337348.043053, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Quantify Trading?

Rentang harga antara Rp0.08727584943240000 dan Rp0.09131172686280000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Quantify Trading dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem lainnya, QUANT terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.