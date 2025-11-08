Harga RAI Finance Hari Ini

Harga live RAI Finance (SOFI) hari ini adalah --, dengan perubahan 25.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOFI ke USD saat ini adalah -- per SOFI.

RAI Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,600, dengan suplai yang beredar 507.18M SOFI. Selama 24 jam terakhir, SOFI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.86, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SOFI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RAI Finance (SOFI)

Kapitalisasi Pasar $ 31.60K$ 31.60K $ 31.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 62.30K$ 62.30K $ 62.30K Suplai Peredaran 507.18M 507.18M 507.18M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

