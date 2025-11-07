BursaDEX+
Harga live RealFevr hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual FEVR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FEVR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FEVR

Info Harga FEVR

Penjelasan FEVR

Situs Web Resmi FEVR

Tokenomi FEVR

Prakiraan Harga FEVR

Logo RealFevr

Harga RealFevr (FEVR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FEVR ke USD:

--
----
-94.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live RealFevr (FEVR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:59:32 (UTC+8)

Informasi Harga RealFevr (FEVR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01544109
$ 0.01544109$ 0.01544109

$ 0
$ 0$ 0

--

-94.08%

-14.41%

-14.41%

Harga aktual RealFevr (FEVR) adalah --. Selama 24 jam terakhir, FEVR diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFEVR adalah $ 0.01544109, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FEVR telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -94.08% selama 24 jam, dan -14.41% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar RealFevr (FEVR)

$ 37.22K
$ 37.22K$ 37.22K

--
----

$ 45.72K
$ 45.72K$ 45.72K

13.03B
13.03B 13.03B

16,000,000,000.0
16,000,000,000.0 16,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar RealFevr saat ini adalah $ 37.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FEVR adalah 13.03B, dan total suplainya sebesar 16000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 45.72K.

Riwayat Harga RealFevr (FEVR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga RealFevr ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga RealFevr ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga RealFevr ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga RealFevr ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-94.08%
30 Days$ 0-42.37%
60 Hari$ 0-7.94%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan RealFevr (FEVR)

RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage.

RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars:

💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace

🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game.

📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing!

$FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products.

What's coming in the near future:

  • FEVR Battle Arena Game
  • Marketplace Challenges & Achievements
  • Public User Profiles & Leaderboards
  • Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace)
  • NFT Bidding and User Notifications
  • Experience (LVL) System in-game and in-marketplace
  • NFT Fusion (By burning NFTs)
  • New Litepaper
  • New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes)
  • New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects)
  • Blockchain integration into Fantasy Leagues
  • New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more)
  • Mass Marketing

Sumber Daya RealFevr (FEVR)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga RealFevr (USD)

Berapa nilai RealFevr (FEVR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RealFevr (FEVR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk RealFevr.

Cek prediksi harga RealFevr sekarang!

FEVR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi RealFevr (FEVR)

Memahami tokenomi RealFevr (FEVR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FEVR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang RealFevr (FEVR)

Berapa nilai RealFevr (FEVR) hari ini?
Harga live FEVR dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FEVR ke USD saat ini?
Harga FEVR ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar RealFevr?
Kapitalisasi pasar FEVR adalah $ 37.22K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FEVR?
Suplai beredar FEVR adalah 13.03B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FEVR?
FEVR mencapai harga ATH sebesar 0.01544109 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FEVR?
FEVR mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan FEVR?
Volume perdagangan 24 jam live FEVR adalah -- USD.
Akankah harga FEVR naik lebih tinggi tahun ini?
FEVR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FEVR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:59:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

