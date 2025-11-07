Harga Red Kite (PKF)
0.00%
-1.00%
-18.07%
-18.07%
Harga aktual Red Kite (PKF) adalah $0.00473203. Selama 24 jam terakhir, PKF diperdagangkan antara low $ 0.0046873 dan high $ 0.00480452, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPKF adalah $ 2.91, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00375469.
Dalam hal kinerja jangka pendek, PKF telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.00% selama 24 jam, dan -18.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Red Kite saat ini adalah $ 673.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PKF adalah 142.41M, dan total suplainya sebesar 200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 946.41K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Red Kite ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Red Kite ke USD adalah $ -0.0015649107.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Red Kite ke USD adalah $ -0.0020275447.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Red Kite ke USD adalah $ -0.003882556459609302.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.00%
|30 Days
|$ -0.0015649107
|-33.07%
|60 Hari
|$ -0.0020275447
|-42.84%
|90 Hari
|$ -0.003882556459609302
|-45.06%
What Is PolkaFoundry (PKF)? PolkaFoundry is a platform for building DeFi dapps for the Polkadot ecosystem. It includes:
A blockchain which is built on Substrate, is EVM-compatible, and supports several UX-enabling features for dApps. The blockchain will work as a Polkadot parachain or parathread. A bunch of DeFi-friendly services for dapp builders. These include both built-in services and integration with external ones. Who is behind PolkaFoundry? PolkaFoundry was founded back in 2018 by Thi Truong, who was then a key member of Kyber Network's core team.
The PolkaFoundry team now consists of 20+ members located in several countries including Singapore, Vietnam, Japan, Canada, and India.
Advisory board includes the DuckDAO leaders; Garlam Won who is behind the marketing of Harmony, Mantra DAO, Kylin; and Lester Lim - founder of X21 Digital.
Who is backing PolkaFoundry? PolkaFoundry has completed a $1.9M Private Sale Round, backed by DuckDAO, Signum Capital, Master Ventures, AU21 Capital, BlockDream Fund, Magnus Capital, X21 Digital, Rarestone Capital, PNYX Ventrues, and several other renown ventures.
What Makes PolkaFoundry Unique? Leveraging the interoperability and scalability of the Substrate framework and the growing ecosystem of Polkadot EVM compatible, strait-forward to migrate DeFi dapps from Ethereum Come with DeFi-friendly services Built-in UX-enabling features which allow developers to build frictionless-UX so that dapps can approach normal people outside the crypto community. This is the key point for blockchain to reach mass adoption. What is the Tokenomics of PolkaFoundry (PKF) Tokens? Token Name: PolkaFoundry Token Symbol: PKF Total Supply: 200,000,000 PKF token is an Ethereum's ERC-20 token. In the future, when PolkaFoundry blockchain launches the mainnet, PKF token holders can swap ERC-20 PKF token for native PKF coin at the rate of 1 for 1.
Token Utility:
Payment for transaction fees Staking for collators to earn share of block rewards Staking to participate in the on-chain governance process and earn rewards for voting on proposals Payment for PolkaFoundry & partners' services
