BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Red Kite hari ini adalah 0.00473203 USD. Lacak informasi harga aktual PKF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PKF dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Red Kite hari ini adalah 0.00473203 USD. Lacak informasi harga aktual PKF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PKF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PKF

Info Harga PKF

Penjelasan PKF

Whitepaper PKF

Situs Web Resmi PKF

Tokenomi PKF

Prakiraan Harga PKF

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Red Kite

Harga Red Kite (PKF)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PKF ke USD:

$0.00473203
$0.00473203$0.00473203
-1.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Red Kite (PKF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:59:46 (UTC+8)

Informasi Harga Red Kite (PKF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0046873
$ 0.0046873$ 0.0046873
Low 24 Jam
$ 0.00480452
$ 0.00480452$ 0.00480452
High 24 Jam

$ 0.0046873
$ 0.0046873$ 0.0046873

$ 0.00480452
$ 0.00480452$ 0.00480452

$ 2.91
$ 2.91$ 2.91

$ 0.00375469
$ 0.00375469$ 0.00375469

0.00%

-1.00%

-18.07%

-18.07%

Harga aktual Red Kite (PKF) adalah $0.00473203. Selama 24 jam terakhir, PKF diperdagangkan antara low $ 0.0046873 dan high $ 0.00480452, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPKF adalah $ 2.91, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00375469.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PKF telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.00% selama 24 jam, dan -18.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Red Kite (PKF)

$ 673.90K
$ 673.90K$ 673.90K

--
----

$ 946.41K
$ 946.41K$ 946.41K

142.41M
142.41M 142.41M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Red Kite saat ini adalah $ 673.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PKF adalah 142.41M, dan total suplainya sebesar 200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 946.41K.

Riwayat Harga Red Kite (PKF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Red Kite ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Red Kite ke USD adalah $ -0.0015649107.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Red Kite ke USD adalah $ -0.0020275447.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Red Kite ke USD adalah $ -0.003882556459609302.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.00%
30 Days$ -0.0015649107-33.07%
60 Hari$ -0.0020275447-42.84%
90 Hari$ -0.003882556459609302-45.06%

Apa yang dimaksud dengan Red Kite (PKF)

What Is PolkaFoundry (PKF)? PolkaFoundry is a platform for building DeFi dapps for the Polkadot ecosystem. It includes:

A blockchain which is built on Substrate, is EVM-compatible, and supports several UX-enabling features for dApps. The blockchain will work as a Polkadot parachain or parathread. A bunch of DeFi-friendly services for dapp builders. These include both built-in services and integration with external ones. Who is behind PolkaFoundry? PolkaFoundry was founded back in 2018 by Thi Truong, who was then a key member of Kyber Network's core team.

The PolkaFoundry team now consists of 20+ members located in several countries including Singapore, Vietnam, Japan, Canada, and India.

Advisory board includes the DuckDAO leaders; Garlam Won who is behind the marketing of Harmony, Mantra DAO, Kylin; and Lester Lim - founder of X21 Digital.

Who is backing PolkaFoundry? PolkaFoundry has completed a $1.9M Private Sale Round, backed by DuckDAO, Signum Capital, Master Ventures, AU21 Capital, BlockDream Fund, Magnus Capital, X21 Digital, Rarestone Capital, PNYX Ventrues, and several other renown ventures.

What Makes PolkaFoundry Unique? Leveraging the interoperability and scalability of the Substrate framework and the growing ecosystem of Polkadot EVM compatible, strait-forward to migrate DeFi dapps from Ethereum Come with DeFi-friendly services Built-in UX-enabling features which allow developers to build frictionless-UX so that dapps can approach normal people outside the crypto community. This is the key point for blockchain to reach mass adoption. What is the Tokenomics of PolkaFoundry (PKF) Tokens? Token Name: PolkaFoundry Token Symbol: PKF Total Supply: 200,000,000 PKF token is an Ethereum's ERC-20 token. In the future, when PolkaFoundry blockchain launches the mainnet, PKF token holders can swap ERC-20 PKF token for native PKF coin at the rate of 1 for 1.

Token Utility:

Payment for transaction fees Staking for collators to earn share of block rewards Staking to participate in the on-chain governance process and earn rewards for voting on proposals Payment for PolkaFoundry & partners' services

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Red Kite (PKF)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Red Kite (USD)

Berapa nilai Red Kite (PKF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Red Kite (PKF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Red Kite.

Cek prediksi harga Red Kite sekarang!

PKF ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Red Kite (PKF)

Memahami tokenomi Red Kite (PKF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PKF sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Red Kite (PKF)

Berapa nilai Red Kite (PKF) hari ini?
Harga live PKF dalam USD adalah 0.00473203 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PKF ke USD saat ini?
Harga PKF ke USD saat ini adalah $ 0.00473203. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Red Kite?
Kapitalisasi pasar PKF adalah $ 673.90K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PKF?
Suplai beredar PKF adalah 142.41M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PKF?
PKF mencapai harga ATH sebesar 2.91 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PKF?
PKF mencapai harga ATL 0.00375469 USD.
Berapa volume perdagangan PKF?
Volume perdagangan 24 jam live PKF adalah -- USD.
Akankah harga PKF naik lebih tinggi tahun ini?
PKF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PKF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:59:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Red Kite (PKF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,805.72
$100,805.72$100,805.72

-1.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,279.67
$3,279.67$3,279.67

-0.61%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0958
$1.0958$1.0958

+27.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.29
$154.29$154.29

-1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,805.72
$100,805.72$100,805.72

-1.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,279.67
$3,279.67$3,279.67

-0.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.29
$154.29$154.29

-1.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1856
$2.1856$2.1856

-2.18%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$950.41
$950.41$950.41

+1.79%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00012239
$0.00012239$0.00012239

+2,347.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.423
$4.423$4.423

+342.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007833
$0.007833$0.007833

+267.05%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003501
$0.00003501$0.00003501

+225.06%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.9000
$16.9000$16.9000

+176.59%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1047
$0.1047$0.1047

+109.40%