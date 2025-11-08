Harga RepubliK Hari Ini

Harga live RepubliK (RPK) hari ini adalah $ 0.00021005, dengan perubahan 5.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RPK ke USD saat ini adalah $ 0.00021005 per RPK.

RepubliK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,012, dengan suplai yang beredar 200.00M RPK. Selama 24 jam terakhir, RPK diperdagangkan antara $ 0.00019987 (low) dan $ 0.00025857 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.100376, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004161.

Dalam kinerja jangka pendek, RPK bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -21.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RepubliK (RPK)

Kapitalisasi Pasar $ 42.01K$ 42.01K $ 42.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 630.18K$ 630.18K $ 630.18K Suplai Peredaran 200.00M 200.00M 200.00M Total Suplai 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar RepubliK saat ini adalah $ 42.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RPK adalah 200.00M, dan total suplainya sebesar 3000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 630.18K.