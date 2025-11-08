Harga Residual Token Hari Ini

Harga live Residual Token (ERSDL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ERSDL ke USD saat ini adalah -- per ERSDL.

Residual Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,564.74, dengan suplai yang beredar 377.03M ERSDL. Selama 24 jam terakhir, ERSDL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.71, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ERSDL bergerak -0.26% dalam satu jam terakhir dan +1.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Residual Token (ERSDL)

Kapitalisasi Pasar $ 7.56K$ 7.56K $ 7.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.84K$ 18.84K $ 18.84K Suplai Peredaran 377.03M 377.03M 377.03M Total Suplai 939,009,800.4284741 939,009,800.4284741 939,009,800.4284741

