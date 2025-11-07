Revain is one of the new alternative currencies to be introduced in the already hyper crypto market. Revain is an unbiased review platform built on blockchain technology, which allows users to stay highly motivated. With the platform being a new generation feedback platform build on the blockchain technology, the platform aims to reinvent the review industry. Obviously, it’s an industry that needs a change – this booming industry has been fraught with peril and fraud as malicious users relentlessly write fake reviews. Also, a five star review on TripAdvisor, Yelp, and similar ratings websites can change the course of a business. The platform is led by Rinat Arslanov as the CEO. He is an entrepreneur with 10+ years in business, venture capital, and blockchain experience. Other key members of the team include Sergey Potekhin, who leads the development and blockchain design of Revain and holds the position of CEO of the Technology area; as well as developer Sergey Omilyanchuk, who is responsible for server and application architecture. In 2018 the team plans to launch the RVN token in quarter 3 and release gaming reviews in quarter 4. Revain is a marketing platform in the form of a Yelp-like online review platform. Businesses incentivize users to leave public feedback that’s posted to Revain’s digital ledger on the Ethereum blockchain.

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.