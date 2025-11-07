Harga Revain (REV)
Harga aktual Revain (REV) adalah --. Selama 24 jam terakhir, REV diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highREV adalah $ 3.85, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, REV telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -73.34% selama 24 jam, dan -64.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Revain saat ini adalah $ 737.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar REV adalah 184.55B, dan total suplainya sebesar 185056346011.834. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 739.84K.
Revain is one of the new alternative currencies to be introduced in the already hyper crypto market. Revain is an unbiased review platform built on blockchain technology, which allows users to stay highly motivated. With the platform being a new generation feedback platform build on the blockchain technology, the platform aims to reinvent the review industry. Obviously, it’s an industry that needs a change – this booming industry has been fraught with peril and fraud as malicious users relentlessly write fake reviews. Also, a five star review on TripAdvisor, Yelp, and similar ratings websites can change the course of a business.
The platform is led by Rinat Arslanov as the CEO. He is an entrepreneur with 10+ years in business, venture capital, and blockchain experience. Other key members of the team include Sergey Potekhin, who leads the development and blockchain design of Revain and holds the position of CEO of the Technology area; as well as developer Sergey Omilyanchuk, who is responsible for server and application architecture.
In 2018 the team plans to launch the RVN token in quarter 3 and release gaming reviews in quarter 4. Revain is a marketing platform in the form of a Yelp-like online review platform. Businesses incentivize users to leave public feedback that’s posted to Revain’s digital ledger on the Ethereum blockchain.
