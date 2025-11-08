Harga Robert Hari Ini

Harga live Robert (ROBERT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROBERT ke USD saat ini adalah -- per ROBERT.

Robert saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,710.35, dengan suplai yang beredar 100.00M ROBERT. Selama 24 jam terakhir, ROBERT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00258802, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ROBERT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Robert (ROBERT)

Kapitalisasi Pasar $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Robert saat ini adalah $ 11.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROBERT adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.71K.