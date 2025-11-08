Harga Salty Hari Ini

Harga live Salty (SALTY) hari ini adalah $ 0.0000087, dengan perubahan 4.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SALTY ke USD saat ini adalah $ 0.0000087 per SALTY.

Salty saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,685.07, dengan suplai yang beredar 998.69M SALTY. Selama 24 jam terakhir, SALTY diperdagangkan antara $ 0.00000805 (low) dan $ 0.00000873 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00199748, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000805.

Dalam kinerja jangka pendek, SALTY bergerak +0.03% dalam satu jam terakhir dan -12.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Salty (SALTY)

Kapitalisasi Pasar $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Suplai Peredaran 998.69M 998.69M 998.69M Total Suplai 998,691,779.198038 998,691,779.198038 998,691,779.198038

