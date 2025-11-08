Harga SIMPS ON SOL Hari Ini

Harga live SIMPS ON SOL (SIMP) hari ini adalah $ 0.00000698, dengan perubahan 6.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIMP ke USD saat ini adalah $ 0.00000698 per SIMP.

SIMPS ON SOL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,979.14, dengan suplai yang beredar 999.96M SIMP. Selama 24 jam terakhir, SIMP diperdagangkan antara $ 0.00000647 (low) dan $ 0.00000699 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00107703, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000647.

Dalam kinerja jangka pendek, SIMP bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -14.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SIMPS ON SOL (SIMP)

Kapitalisasi Pasar $ 6.98K$ 6.98K $ 6.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.98K$ 6.98K $ 6.98K Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,963,780.361542 999,963,780.361542 999,963,780.361542

Kapitalisasi Pasar SIMPS ON SOL saat ini adalah $ 6.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SIMP adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999963780.361542. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.98K.