Harga Singularity Hari Ini

Harga live Singularity (SING) hari ini adalah --, dengan perubahan 12.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SING ke USD saat ini adalah -- per SING.

Singularity saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,816.85, dengan suplai yang beredar 950.00M SING. Selama 24 jam terakhir, SING diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SING bergerak -12.51% dalam satu jam terakhir dan -34.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Singularity (SING)

Kapitalisasi Pasar $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K Suplai Peredaran 950.00M 950.00M 950.00M Total Suplai 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

