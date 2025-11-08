Harga SMACK Hari Ini

Harga live SMACK ($SMACK) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $SMACK ke USD saat ini adalah -- per $SMACK.

SMACK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,589.05, dengan suplai yang beredar 999.57M $SMACK. Selama 24 jam terakhir, $SMACK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $SMACK bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -82.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SMACK ($SMACK)

Kapitalisasi Pasar $ 5.59K$ 5.59K $ 5.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.59K$ 5.59K $ 5.59K Suplai Peredaran 999.57M 999.57M 999.57M Total Suplai 999,572,388.074607 999,572,388.074607 999,572,388.074607

Kapitalisasi Pasar SMACK saat ini adalah $ 5.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $SMACK adalah 999.57M, dan total suplainya sebesar 999572388.074607. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.59K.