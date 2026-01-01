BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live Snowballs hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SNOWBALLS adalah 6,187.18 USD. Lacak informasi harga aktual SNOWBALLS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Snowballs hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SNOWBALLS adalah 6,187.18 USD. Lacak informasi harga aktual SNOWBALLS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SNOWBALLS

Info Harga SNOWBALLS

Penjelasan SNOWBALLS

Situs Web Resmi SNOWBALLS

Tokenomi SNOWBALLS

Prakiraan Harga SNOWBALLS

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Snowballs

Harga Snowballs (SNOWBALLS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SNOWBALLS ke USD:

--
----
-15.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Snowballs (SNOWBALLS)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:41:33 (UTC+8)

Harga Snowballs Hari Ini

Harga live Snowballs (SNOWBALLS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 15.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SNOWBALLS ke USD saat ini adalah $ 0 per SNOWBALLS.

Snowballs saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,187.18, dengan suplai yang beredar 906.16M SNOWBALLS. Selama 24 jam terakhir, SNOWBALLS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SNOWBALLS bergerak -7.76% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Snowballs (SNOWBALLS)

$ 6.19K
$ 6.19K$ 6.19K

--
----

$ 6.19K
$ 6.19K$ 6.19K

906.16M
906.16M 906.16M

906,161,976.453604
906,161,976.453604 906,161,976.453604

Kapitalisasi Pasar Snowballs saat ini adalah $ 6.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SNOWBALLS adalah 906.16M, dan total suplainya sebesar 906161976.453604. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.19K.

Riwayat Harga Snowballs USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-7.76%

-15.43%

--

--

Riwayat Harga Snowballs (SNOWBALLS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Snowballs ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Snowballs ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Snowballs ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Snowballs ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-15.43%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Snowballs

Prediksi Harga Snowballs (SNOWBALLS) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SNOWBALLS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Snowballs (SNOWBALLS) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Snowballs berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Snowballs yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SNOWBALLS pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Snowballs.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Snowballs (SNOWBALLS)

Situs Web Resmi

Tentang Snowballs

Berapa harga saat ini dari Snowballs?

Snowballs diperdagangkan pada Rp0.11538794906520000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -15.43% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan SNOWBALLS dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -15.43% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika SNOWBALLS unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Snowballs dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, SNOWBALLS menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Snowballs hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp104527966.42711920000 menempatkan SNOWBALLS pada peringkat #12180, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp0.11336063517240000 hingga Rp0.14123620119840000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan SNOWBALLS?

Snowballs telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi SNOWBALLS?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 906161976.453604, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Snowballs

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-16 03:41:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Snowballs (SNOWBALLS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-14 12:48:38Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus masuk bersih harian tertinggi tahun 2026, mencapai $753,8 juta
01-13 21:31:46Kabar Industri Terkini
CPI Inti AS Desember Tingkat Tahunan Tanpa Penyesuaian 2,6%, Prakiraan 2,70%, Sebelumnya 2,60%
01-13 18:07:07Kabar Industri Terkini
Ketua SEC: Yakin Undang-Undang Kejelasan Akan Diserahkan kepada Presiden untuk Ditandatangani Tahun Ini
01-13 12:48:54Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih sebesar $116,7 juta, dan ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $5,1 juta
01-12 13:34:58Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Nosional Pasar Prediksi Melampaui $5,3 Miliar pada Akhir Tahun, Mencapai Pertumbuhan Selama Enam Minggu Berturut-turut
01-12 13:21:15Kabar Industri Terkini
Beberapa Koin Meme Baru di Rantai Solana Melonjak Signifikan, Koin Livestream Pump "SOL" Kapitalisasi Pasar Tembus Sepuluh Juta

Jelajahi Snowballs Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
USDCoin

USDCoin

USDC
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Symbiosis

Symbiosis

SIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Verdax

Verdax

VERDAX

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

RollX

RollX

ROLL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Petrobras

Petrobras

PBRON

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

PDD Holdings

PDD Holdings

PDDON

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Owlto Finance

Owlto Finance

OWL

$0.06606
$0.06606$0.06606

+560.60%

Fogo

Fogo

FOGO

$0.05106
$0.05106$0.05106

+410.60%

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.00000000001867
$0.00000000001867$0.00000000001867

+464.04%

Light it Up

Light it Up

LITT

$0.0000010815
$0.0000010815$0.0000010815

+260.50%

NOVASIM

NOVASIM

NOVA

$0.00000001782
$0.00000001782$0.00000001782

+312.50%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.