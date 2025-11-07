BursaDEX+
Harga live Solv Protocol BTC hari ini adalah 101,377 USD. Lacak informasi harga aktual SOLVBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SOLVBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SOLVBTC

Info Harga SOLVBTC

Penjelasan SOLVBTC

Whitepaper SOLVBTC

Situs Web Resmi SOLVBTC

Tokenomi SOLVBTC

Prakiraan Harga SOLVBTC

Harga Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Harga Live 1 SOLVBTC ke USD:

$101,377
-1.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Solv Protocol BTC (SOLVBTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:40:31 (UTC+8)

Informasi Harga Solv Protocol BTC (SOLVBTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 100,562
Low 24 Jam
$ 103,206
High 24 Jam

$ 100,562
$ 103,206
$ 125,693
$ 49,058
-0.14%

-1.52%

-7.20%

-7.20%

Harga aktual Solv Protocol BTC (SOLVBTC) adalah $101,377. Selama 24 jam terakhir, SOLVBTC diperdagangkan antara low $ 100,562 dan high $ 103,206, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSOLVBTC adalah $ 125,693, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 49,058.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SOLVBTC telah berubah sebesar -0.14% selama 1 jam terakhir, -1.52% selama 24 jam, dan -7.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

$ 1.03B
--
$ 1.03B
10.15K
10,154.28525301567
Kapitalisasi Pasar Solv Protocol BTC saat ini adalah $ 1.03B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLVBTC adalah 10.15K, dan total suplainya sebesar 10154.28525301567. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.03B.

Riwayat Harga Solv Protocol BTC (SOLVBTC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Solv Protocol BTC ke USD adalah $ -1,572.3293789484.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Solv Protocol BTC ke USD adalah $ -16,730.8849851000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Solv Protocol BTC ke USD adalah $ -8,888.4616421000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Solv Protocol BTC ke USD adalah $ -15,304.76707835835.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1,572.3293789484-1.52%
30 Days$ -16,730.8849851000-16.50%
60 Hari$ -8,888.4616421000-8.76%
90 Hari$ -15,304.76707835835-13.11%

Apa yang dimaksud dengan Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Prediksi Harga Solv Protocol BTC (USD)

Berapa nilai Solv Protocol BTC (SOLVBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Solv Protocol BTC (SOLVBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solv Protocol BTC.

Cek prediksi harga Solv Protocol BTC sekarang!

SOLVBTC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Memahami tokenomi Solv Protocol BTC (SOLVBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOLVBTC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Berapa nilai Solv Protocol BTC (SOLVBTC) hari ini?
Harga live SOLVBTC dalam USD adalah 101,377 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SOLVBTC ke USD saat ini?
Harga SOLVBTC ke USD saat ini adalah $ 101,377. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Solv Protocol BTC?
Kapitalisasi pasar SOLVBTC adalah $ 1.03B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SOLVBTC?
Suplai beredar SOLVBTC adalah 10.15K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SOLVBTC?
SOLVBTC mencapai harga ATH sebesar 125,693 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SOLVBTC?
SOLVBTC mencapai harga ATL 49,058 USD.
Berapa volume perdagangan SOLVBTC?
Volume perdagangan 24 jam live SOLVBTC adalah -- USD.
Akankah harga SOLVBTC naik lebih tinggi tahun ini?
SOLVBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOLVBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,774.45

$3,340.51

$1.1406

$156.59

$1.0004

$101,774.45

$3,340.51

$156.59

$2.2195

$964.99

