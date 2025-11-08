Harga Sorra Hari Ini

Harga live Sorra (SOR) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOR ke USD saat ini adalah -- per SOR.

Sorra saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,885.32, dengan suplai yang beredar 77.45M SOR. Selama 24 jam terakhir, SOR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02145654, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SOR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sorra (SOR)

Kapitalisasi Pasar $ 6.89K$ 6.89K $ 6.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.89K$ 8.89K $ 8.89K Suplai Peredaran 77.45M 77.45M 77.45M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Sorra saat ini adalah $ 6.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOR adalah 77.45M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.89K.