Berapa nilai Staked Aave saat ini?

Staked Aave saat ini diperdagangkan seharga Rp2800417.290, dengan pergerakan harga sebesar -2.54% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan STKAAVE hari ini, naik atau turun?

STKAAVE telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Decentralized Finance (DeFi),Aave Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem.

Seberapa populer Staked Aave hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual STKAAVE.

Apa yang membuat Staked Aave berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Decentralized Finance (DeFi),Aave Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, STKAAVE menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah STKAAVE yang beredar di pasar?

Terdapat 2458924.320670104 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Staked Aave sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp3462772.750, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp2369531.950, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.