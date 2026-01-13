Berapa harga saat ini dari Steakhouse USDC V2?

Steakhouse USDC V2 diperdagangkan pada Rp16987.93895, mengalami pergerakan harga sebesar -0.01% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Steakhouse USDC V2 adalah Rp17021.67865, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp16954.19925. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan STEAKUSDC hari ini?

Market capitalization berada pada Rp110046552669.80, menempatkan aset ini di peringkat #1947 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Steakhouse USDC V2?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan STEAKUSDC.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 6474897.145223965 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Steakhouse USDC V2 termasuk?

Steakhouse USDC V2 merupakan bagian dari klasifikasi Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai STEAKUSDC?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan STEAKUSDC memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.