Apa yang dimaksud dengan Store of Value (VAL)

Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She's seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That's why she's here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val's got rules if you want to play with her, and they're simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val's mission? To make HODLing great again. She's bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn't just a meme; it's a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She's here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val's taking us to the moon, one loyal hand at a time.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Store of Value (VAL) Berapa nilai Store of Value (VAL) hari ini? Harga live VAL dalam USD adalah 0.0004387 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VAL ke USD saat ini? $ 0.0004387 . Cobalah Harga VAL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Store of Value? Kapitalisasi pasar VAL adalah $ 431.14K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VAL? Suplai beredar VAL adalah 984.92M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VAL? VAL mencapai harga ATH sebesar 0.00191817 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VAL? VAL mencapai harga ATL 0.00007074 USD . Berapa volume perdagangan VAL? Volume perdagangan 24 jam live VAL adalah -- USD . Akankah harga VAL naik lebih tinggi tahun ini? VAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

