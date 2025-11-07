BursaDEX+
Harga live Store of Value hari ini adalah 0.0004387 USD. Lacak informasi harga aktual VAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga aktual Store of Value (VAL) adalah $0.0004387. Selama 24 jam terakhir, VAL diperdagangkan antara low $ 0.00043354 dan high $ 0.00044372, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVAL adalah $ 0.00191817, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00007074.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VAL telah berubah sebesar -0.10% selama 1 jam terakhir, +0.75% selama 24 jam, dan -26.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar Store of Value saat ini adalah $ 431.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VAL adalah 984.92M, dan total suplainya sebesar 984921647.785609. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 431.14K.

Sepanjang hari ini, perubahan harga Store of Value ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Store of Value ke USD adalah $ -0.0000758777.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Store of Value ke USD adalah $ +0.0008351682.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Store of Value ke USD adalah $ +0.00027647213652205113.

Hari ini$ 0+0.75%
30 Days$ -0.0000758777-17.29%
60 Hari$ +0.0008351682+190.37%
90 Hari$ +0.00027647213652205113+170.42%

Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords

Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Berapa nilai Store of Value (VAL) hari ini?
Harga live VAL dalam USD adalah 0.0004387 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VAL ke USD saat ini?
Harga VAL ke USD saat ini adalah $ 0.0004387. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Store of Value?
Kapitalisasi pasar VAL adalah $ 431.14K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VAL?
Suplai beredar VAL adalah 984.92M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VAL?
VAL mencapai harga ATH sebesar 0.00191817 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VAL?
VAL mencapai harga ATL 0.00007074 USD.
Berapa volume perdagangan VAL?
Volume perdagangan 24 jam live VAL adalah -- USD.
Akankah harga VAL naik lebih tinggi tahun ini?
VAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

