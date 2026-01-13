Berapa harga real-time Strata Junior USDe hari ini?

Harga live Strata Junior USDe berada pada Rp17274.41920, bergerak -0.08% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk JRUSDE?

JRUSDE telah diperdagangkan antara Rp17257.54965 dan Rp17291.28875, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Strata Junior USDe hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana JRUSDE saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa JRUSDE menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Strata Junior USDe?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp885686379316.25, Strata Junior USDe berada di peringkat #660, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami JRUSDE baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Strata Junior USDe dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp17308.15830, sementara ATL-nya adalah Rp16937.02820, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar JRUSDE?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (51295296.44418777 token), kinerja kategori dalam Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.