Berapa harga real-time Strata Senior USDe hari ini?

Harga live Strata Senior USDe berada pada Rp16970.76730, bergerak -0.21% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk SRUSDE?

SRUSDE telah diperdagangkan antara Rp16970.76730 dan Rp17122.59325, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Strata Senior USDe hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana SRUSDE saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa SRUSDE menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Strata Senior USDe?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3051674755545.95, Strata Senior USDe berada di peringkat #298, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami SRUSDE baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Strata Senior USDe dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp17122.59325, sementara ATL-nya adalah Rp16867.91365365, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar SRUSDE?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (179754914.6825843 token), kinerja kategori dalam Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.