Harga live Strata Senior USDe hari ini adalah 1.006 USD. Kapitalisasi pasar SRUSDE adalah 180,898,409 USD. Lacak informasi harga aktual SRUSDE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Strata Senior USDe hari ini adalah 1.006 USD. Kapitalisasi pasar SRUSDE adalah 180,898,409 USD. Lacak informasi harga aktual SRUSDE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SRUSDE

Info Harga SRUSDE

Penjelasan SRUSDE

Whitepaper SRUSDE

Situs Web Resmi SRUSDE

Tokenomi SRUSDE

Prakiraan Harga SRUSDE

Logo Strata Senior USDe

Harga Strata Senior USDe (SRUSDE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SRUSDE ke USD:

$1.006
-0.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Strata Senior USDe (SRUSDE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:32:14 (UTC+8)

Harga Strata Senior USDe Hari Ini

Harga live Strata Senior USDe (SRUSDE) hari ini adalah $ 1.006, dengan perubahan 0.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SRUSDE ke USD saat ini adalah $ 1.006 per SRUSDE.

Strata Senior USDe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 180,898,409, dengan suplai yang beredar 179.75M SRUSDE. Selama 24 jam terakhir, SRUSDE diperdagangkan antara $ 1.006 (low) dan $ 1.015 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.015, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.999903.

Dalam kinerja jangka pendek, SRUSDE bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Strata Senior USDe (SRUSDE)

$ 180.90M
--
$ 180.90M
179.75M
179,754,914.6825843
Kapitalisasi Pasar Strata Senior USDe saat ini adalah $ 180.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SRUSDE adalah 179.75M, dan total suplainya sebesar 179754914.6825843. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 180.90M.

Riwayat Harga Strata Senior USDe USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.006
Low 24 Jam
$ 1.015
High 24 Jam

$ 1.006
$ 1.015
$ 1.015
$ 0.999903
+0.00%

-0.21%

-0.21%

-0.21%

Riwayat Harga Strata Senior USDe (SRUSDE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Strata Senior USDe ke USD adalah $ -0.002179897867991.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Strata Senior USDe ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Strata Senior USDe ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Strata Senior USDe ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002179897867991-0.21%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Strata Senior USDe

Prediksi Harga Strata Senior USDe (SRUSDE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SRUSDE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Strata Senior USDe (SRUSDE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Strata Senior USDe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Strata Senior USDe yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SRUSDE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Strata Senior USDe.

Sumber Daya Strata Senior USDe (SRUSDE)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Strata Senior USDe

Berapa harga real-time Strata Senior USDe hari ini?

Harga live Strata Senior USDe berada pada Rp16970.76730, bergerak -0.21% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk SRUSDE?

SRUSDE telah diperdagangkan antara Rp16970.76730 dan Rp17122.59325, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Strata Senior USDe hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana SRUSDE saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa SRUSDE menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Strata Senior USDe?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3051674755545.95, Strata Senior USDe berada di peringkat #298, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami SRUSDE baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Strata Senior USDe dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp17122.59325, sementara ATL-nya adalah Rp16867.91365365, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar SRUSDE?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (179754914.6825843 token), kinerja kategori dalam Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Strata Senior USDe

Jelajahi Strata Senior USDe Selengkapnya

