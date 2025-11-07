Harga Stride Staked Injective Hari Ini

Harga live Stride Staked Injective (STINJ) hari ini adalah $ 9.39, dengan perubahan 1.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STINJ ke USD saat ini adalah $ 9.39 per STINJ.

Stride Staked Injective saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 181,480, dengan suplai yang beredar 19.33K STINJ. Selama 24 jam terakhir, STINJ diperdagangkan antara $ 9.19 (low) dan $ 9.49 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 62.85, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STINJ bergerak +0.18% dalam satu jam terakhir dan -15.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stride Staked Injective (STINJ)

Kapitalisasi Pasar $ 181.48K$ 181.48K $ 181.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 181.48K$ 181.48K $ 181.48K Suplai Peredaran 19.33K 19.33K 19.33K Total Suplai 19,328.87477555983 19,328.87477555983 19,328.87477555983

