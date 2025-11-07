BursaDEX+
Harga live Stride Staked Osmo hari ini adalah 0.139043 USD. Lacak informasi harga aktual STOSMO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STOSMO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Stride Staked Osmo hari ini adalah 0.139043 USD. Lacak informasi harga aktual STOSMO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STOSMO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STOSMO

Info Harga STOSMO

Penjelasan STOSMO

Situs Web Resmi STOSMO

Tokenomi STOSMO

Prakiraan Harga STOSMO

Harga Stride Staked Osmo (STOSMO)

Harga Live 1 STOSMO ke USD:

$0.139043
+3.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Stride Staked Osmo (STOSMO)
Informasi Harga Stride Staked Osmo (STOSMO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.13243
Low 24 Jam
$ 0.140571
High 24 Jam

$ 0.13243
$ 0.140571
$ 3.31
$ 0
-0.96%

+3.35%

-12.02%

-12.02%

Harga aktual Stride Staked Osmo (STOSMO) adalah $0.139043. Selama 24 jam terakhir, STOSMO diperdagangkan antara low $ 0.13243 dan high $ 0.140571, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTOSMO adalah $ 3.31, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STOSMO telah berubah sebesar -0.96% selama 1 jam terakhir, +3.35% selama 24 jam, dan -12.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Stride Staked Osmo (STOSMO)

$ 1.71M
--
$ 1.71M
12.32M
12,324,487.762348
Kapitalisasi Pasar Stride Staked Osmo saat ini adalah $ 1.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STOSMO adalah 12.32M, dan total suplainya sebesar 12324487.762348. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.71M.

Riwayat Harga Stride Staked Osmo (STOSMO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Stride Staked Osmo ke USD adalah $ +0.00450335.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Stride Staked Osmo ke USD adalah $ -0.0505025171.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Stride Staked Osmo ke USD adalah $ -0.0556083846.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Stride Staked Osmo ke USD adalah $ -0.120869904092641.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00450335+3.35%
30 Days$ -0.0505025171-36.32%
60 Hari$ -0.0556083846-39.99%
90 Hari$ -0.120869904092641-46.50%

Apa yang dimaksud dengan Stride Staked Osmo (STOSMO)

The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward.

Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Stride Staked Osmo (STOSMO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Stride Staked Osmo (USD)

Berapa nilai Stride Staked Osmo (STOSMO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stride Staked Osmo (STOSMO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stride Staked Osmo.

Cek prediksi harga Stride Staked Osmo sekarang!

STOSMO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Stride Staked Osmo (STOSMO)

Memahami tokenomi Stride Staked Osmo (STOSMO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STOSMO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Stride Staked Osmo (STOSMO)

Berapa nilai Stride Staked Osmo (STOSMO) hari ini?
Harga live STOSMO dalam USD adalah 0.139043 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STOSMO ke USD saat ini?
Harga STOSMO ke USD saat ini adalah $ 0.139043. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Stride Staked Osmo?
Kapitalisasi pasar STOSMO adalah $ 1.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STOSMO?
Suplai beredar STOSMO adalah 12.32M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STOSMO?
STOSMO mencapai harga ATH sebesar 3.31 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STOSMO?
STOSMO mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan STOSMO?
Volume perdagangan 24 jam live STOSMO adalah -- USD.
Akankah harga STOSMO naik lebih tinggi tahun ini?
STOSMO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STOSMO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

