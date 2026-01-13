Berapa harga saat ini dari stUSDT Staked USDT?

stUSDT Staked USDT (STUSDT) diperdagangkan pada Rp16765.31305055, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.11% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran stUSDT Staked USDT dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tron Ecosystem,Liquid Staking, STUSDT sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif STUSDT diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, STUSDT mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari stUSDT Staked USDT?

Terdapat 61463889.61681601 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat STUSDT?

stUSDT Staked USDT saat ini menempati peringkat pasar #592 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1030461397241.85, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja stUSDT Staked USDT dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -0.11% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan stUSDT Staked USDT dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tron Ecosystem,Liquid Staking, STUSDT menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.