Harga Synthetify Hari Ini

Harga live Synthetify (SNY) hari ini adalah $ 0.00211967, dengan perubahan 2.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SNY ke USD saat ini adalah $ 0.00211967 per SNY.

Synthetify saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,503, dengan suplai yang beredar 11.56M SNY. Selama 24 jam terakhir, SNY diperdagangkan antara $ 0.00203252 (low) dan $ 0.00227926 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.42, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00180255.

Dalam kinerja jangka pendek, SNY bergerak -1.61% dalam satu jam terakhir dan -6.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Synthetify (SNY)

Kapitalisasi Pasar $ 24.50K$ 24.50K $ 24.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 211.97K$ 211.97K $ 211.97K Suplai Peredaran 11.56M 11.56M 11.56M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Synthetify saat ini adalah $ 24.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SNY adalah 11.56M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 211.97K.