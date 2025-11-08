Harga Team Mysten Hari Ini

Harga live Team Mysten (MYSTEN) hari ini adalah --, dengan perubahan 9.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MYSTEN ke USD saat ini adalah -- per MYSTEN.

Team Mysten saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,416, dengan suplai yang beredar 9.55B MYSTEN. Selama 24 jam terakhir, MYSTEN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MYSTEN bergerak -0.55% dalam satu jam terakhir dan -6.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Team Mysten (MYSTEN)

Kapitalisasi Pasar $ 25.42K$ 25.42K $ 25.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Suplai Peredaran 9.55B 9.55B 9.55B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Team Mysten saat ini adalah $ 25.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MYSTEN adalah 9.55B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.61K.