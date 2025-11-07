BursaDEX+
Harga Tether (USDT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 USDT ke USD:

$0.999532
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Tether (USDT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:44:42 (UTC+8)

Informasi Harga Tether (USDT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.999499
Low 24 Jam
$ 1.0
High 24 Jam

$ 0.999499
$ 1.0
$ 1.32
$ 0.572521
-0.00%

-0.03%

-0.04%

-0.04%

Harga aktual Tether (USDT) adalah $0.999532. Selama 24 jam terakhir, USDT diperdagangkan antara low $ 0.999499 dan high $ 1.0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDT adalah $ 1.32, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.572521.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDT telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, -0.03% selama 24 jam, dan -0.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tether (USDT)

$ 183.37B
--
$ 183.37B
183.45B
183,447,967,195.5075
Kapitalisasi Pasar Tether saat ini adalah $ 183.37B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USDT adalah 183.45B, dan total suplainya sebesar 183447967195.5075. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 183.37B.

Riwayat Harga Tether (USDT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Tether ke USD adalah $ -0.000379447607993.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Tether ke USD adalah $ -0.0007505485.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Tether ke USD adalah $ -0.0004493895.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Tether ke USD adalah $ -0.0005299315536747.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000379447607993-0.03%
30 Days$ -0.0007505485-0.07%
60 Hari$ -0.0004493895-0.04%
90 Hari$ -0.0005299315536747-0.05%

Apa yang dimaksud dengan Tether (USDT)

Tether (USDT) is a cryptocurrency with a value meant to mirror the value of the U.S. dollar. The idea was to create a stable cryptocurrency that can be used like digital dollars. Coins that serve this purpose of being a stable dollar substitute are called “stable coins.” Tether is the most popular stable coin and even acts as a dollar replacement on many popular exchanges! According to their site, Tether converts cash into digital currency, to anchor or “tether” the value of the coin to the price of national currencies like the US dollar, the Euro, and the Yen. Like other cryptos it uses blockchain. Unlike other cryptos, it is [according to the official Tether site] “100% backed by USD” (USD is held in reserve). The primary use of Tether is that it offers some stability to the otherwise volatile crypto space and offers liquidity to exchanges who can’t deal in dollars and with banks (for example to the sometimes controversial but leading exchange Bitfinex).

The digital coins are issued by a company called Tether Limited that is governed by the laws of the British Virgin Islands, according to the legal part of its website. It is incorporated in Hong Kong. It has emerged that Jan Ludovicus van der Velde is the CEO of cryptocurrency exchange Bitfinex, which has been accused of being involved in the price manipulation of bitcoin, as well as tether. Many people trading on exchanges, including Bitfinex, will use tether to buy other cryptocurrencies like bitcoin. Tether Limited argues that using this method to buy virtual currencies allows users to move fiat in and out of an exchange more quickly and cheaply. Also, exchanges typically have rocky relationships with banks, and using Tether is a way to circumvent that.

USDT is fairly simple to use. Once on exchanges like Poloniex or Bittrex, it can be used to purchase Bitcoin and other cryptocurrencies. It can be easily transferred from an exchange to any Omni Layer enabled wallet. Tether has no transaction fees, although external wallets and exchanges may charge one. In order to convert USDT to USD and vise versa through the Tether.to Platform, users must pay a small fee. Buying and selling Tether for Bitcoin can be done through a variety of exchanges like the ones mentioned previously or through the Tether.to platform, which also allows the conversion between USD to and from your bank account.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Tether (USDT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Tether (USD)

Berapa nilai Tether (USDT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tether (USDT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tether.

Cek prediksi harga Tether sekarang!

USDT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Tether (USDT)

Memahami tokenomi Tether (USDT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Tether (USDT)

Berapa nilai Tether (USDT) hari ini?
Harga live USDT dalam USD adalah 0.999532 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USDT ke USD saat ini?
Harga USDT ke USD saat ini adalah $ 0.999532. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tether?
Kapitalisasi pasar USDT adalah $ 183.37B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USDT?
Suplai beredar USDT adalah 183.45B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USDT?
USDT mencapai harga ATH sebesar 1.32 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USDT?
USDT mencapai harga ATL 0.572521 USD.
Berapa volume perdagangan USDT?
Volume perdagangan 24 jam live USDT adalah -- USD.
Akankah harga USDT naik lebih tinggi tahun ini?
USDT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:44:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Tether (USDT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

