Harga The Green Era Hari Ini

Harga live The Green Era (GREEN) hari ini adalah $ 0.00000619, dengan perubahan 8.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GREEN ke USD saat ini adalah $ 0.00000619 per GREEN.

The Green Era saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,181.1, dengan suplai yang beredar 998.39M GREEN. Selama 24 jam terakhir, GREEN diperdagangkan antara $ 0.00000565 (low) dan $ 0.00000621 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00005745, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000565.

Dalam kinerja jangka pendek, GREEN bergerak +0.64% dalam satu jam terakhir dan -13.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Green Era (GREEN)

Kapitalisasi Pasar $ 6.18K$ 6.18K $ 6.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.18K$ 6.18K $ 6.18K Suplai Peredaran 998.39M 998.39M 998.39M Total Suplai 998,393,170.776296 998,393,170.776296 998,393,170.776296

Kapitalisasi Pasar The Green Era saat ini adalah $ 6.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GREEN adalah 998.39M, dan total suplainya sebesar 998393170.776296. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.18K.