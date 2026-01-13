Harga The Purple Whale Hari Ini

Harga live The Purple Whale (WHURPLE) hari ini adalah $ 0.00002929, dengan perubahan 22.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHURPLE ke USD saat ini adalah $ 0.00002929 per WHURPLE.

The Purple Whale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,527, dengan suplai yang beredar 957.70M WHURPLE. Selama 24 jam terakhir, WHURPLE diperdagangkan antara $ 0.00002546 (low) dan $ 0.00004526 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00016917, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002457.

Dalam kinerja jangka pendek, WHURPLE bergerak -0.37% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Purple Whale (WHURPLE)

Kapitalisasi Pasar $ 28.53K$ 28.53K $ 28.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.53K$ 28.53K $ 28.53K Suplai Peredaran 957.70M 957.70M 957.70M Total Suplai 957,700,187.296982 957,700,187.296982 957,700,187.296982

