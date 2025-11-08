Harga The1 Hari Ini

Harga live The1 (THE1) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi THE1 ke USD saat ini adalah -- per THE1.

The1 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,665.81, dengan suplai yang beredar 999.98M THE1. Selama 24 jam terakhir, THE1 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02333516, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, THE1 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The1 (THE1)

Kapitalisasi Pasar $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,984,598.682286 999,984,598.682286 999,984,598.682286

Kapitalisasi Pasar The1 saat ini adalah $ 5.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar THE1 adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999984598.682286. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.67K.