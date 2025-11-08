Harga TNC Hari Ini

Harga live TNC (TECHIE) hari ini adalah $ 0.00013003, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TECHIE ke USD saat ini adalah $ 0.00013003 per TECHIE.

TNC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,560.65, dengan suplai yang beredar 72.97M TECHIE. Selama 24 jam terakhir, TECHIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00348034, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006904.

Dalam kinerja jangka pendek, TECHIE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TNC (TECHIE)

Kapitalisasi Pasar $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Suplai Peredaran 72.97M 72.97M 72.97M Total Suplai 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar TNC saat ini adalah $ 9.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TECHIE adalah 72.97M, dan total suplainya sebesar 200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.01K.