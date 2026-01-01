Berapa harga saat ini dari Trenches?

Trenches diperdagangkan pada Rp0.173649070797960000, mengalami pergerakan harga sebesar -28.10% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Trenches adalah Rp14.284325266427910000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.167061216944730000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan TRENCHES hari ini?

Market capitalization berada pada Rp173604138.256294380000, menempatkan aset ini di peringkat #11306 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Trenches?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan TRENCHES.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 999777600.084261 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Trenches termasuk?

Trenches merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,Decentralized Social Media (DeSOC), yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai TRENCHES?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan TRENCHES memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.