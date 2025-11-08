Harga TRONCHES Hari Ini

Harga live TRONCHES (TRONCHES) hari ini adalah $ 0.00001971, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRONCHES ke USD saat ini adalah $ 0.00001971 per TRONCHES.

TRONCHES saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,711.38, dengan suplai yang beredar 1.00B TRONCHES. Selama 24 jam terakhir, TRONCHES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0005061, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001956.

Dalam kinerja jangka pendek, TRONCHES bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -2.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TRONCHES (TRONCHES)

Kapitalisasi Pasar $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

