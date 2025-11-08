Harga UNEMPLOYED COIN Hari Ini

Harga live UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UNEMPLOYED ke USD saat ini adalah -- per UNEMPLOYED.

UNEMPLOYED COIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,752.35, dengan suplai yang beredar 997.98M UNEMPLOYED. Selama 24 jam terakhir, UNEMPLOYED diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UNEMPLOYED bergerak -0.07% dalam satu jam terakhir dan -29.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

Kapitalisasi Pasar $ 7.75K$ 7.75K $ 7.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.75K$ 7.75K $ 7.75K Suplai Peredaran 997.98M 997.98M 997.98M Total Suplai 997,981,570.97055 997,981,570.97055 997,981,570.97055

