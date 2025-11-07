Informasi Harga Unit Ethereum (UETH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 3,250.41 $ 3,250.41 $ 3,250.41 Low 24 Jam $ 3,403.49 $ 3,403.49 $ 3,403.49 High 24 Jam Low 24 Jam $ 3,250.41$ 3,250.41 $ 3,250.41 High 24 Jam $ 3,403.49$ 3,403.49 $ 3,403.49 All Time High $ 4,966.8$ 4,966.8 $ 4,966.8 Harga Terendah $ 1,403.61$ 1,403.61 $ 1,403.61 Perubahan Harga (1 Jam) -1.12% Perubahan Harga (1 Hari) -2.64% Perubahan Harga (7H) -14.17% Perubahan Harga (7H) -14.17%

Harga aktual Unit Ethereum (UETH) adalah $3,296.69. Selama 24 jam terakhir, UETH diperdagangkan antara low $ 3,250.41 dan high $ 3,403.49, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUETH adalah $ 4,966.8, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1,403.61.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UETH telah berubah sebesar -1.12% selama 1 jam terakhir, -2.64% selama 24 jam, dan -14.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Unit Ethereum (UETH)

Kapitalisasi Pasar $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 366.04B$ 366.04B $ 366.04B Suplai Peredaran 541.93 541.93 541.93 Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Unit Ethereum saat ini adalah $ 1.98M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UETH adalah 541.93, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 366.04B.