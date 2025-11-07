Informasi Harga Unit Solana (USOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 153.83 $ 153.83 $ 153.83 Low 24 Jam $ 160.84 $ 160.84 $ 160.84 High 24 Jam Low 24 Jam $ 153.83$ 153.83 $ 153.83 High 24 Jam $ 160.84$ 160.84 $ 160.84 All Time High $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 Harga Terendah $ 143.23$ 143.23 $ 143.23 Perubahan Harga (1 Jam) -0.11% Perubahan Harga (1 Hari) -1.07% Perubahan Harga (7H) -15.27% Perubahan Harga (7H) -15.27%

Harga aktual Unit Solana (USOL) adalah $157.06. Selama 24 jam terakhir, USOL diperdagangkan antara low $ 153.83 dan high $ 160.84, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSOL adalah $ 253.02, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 143.23.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USOL telah berubah sebesar -0.11% selama 1 jam terakhir, -1.07% selama 24 jam, dan -15.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Unit Solana (USOL)

Kapitalisasi Pasar $ 21.89M$ 21.89M $ 21.89M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 78.52B$ 78.52B $ 78.52B Suplai Peredaran 139.36K 139.36K 139.36K Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Unit Solana saat ini adalah $ 21.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USOL adalah 139.36K, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.52B.