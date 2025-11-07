BursaDEX+
Harga live Valencia CF Fan Token hari ini adalah 0.098835 USD. Lacak informasi harga aktual VCF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VCF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VCF

Info Harga VCF

Penjelasan VCF

Situs Web Resmi VCF

Tokenomi VCF

Prakiraan Harga VCF

Logo Valencia CF Fan Token

Harga Valencia CF Fan Token (VCF)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VCF ke USD:

$0.098835
+0.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Valencia CF Fan Token (VCF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:24:11 (UTC+8)

Informasi Harga Valencia CF Fan Token (VCF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.095516
Low 24 Jam
$ 0.09881
High 24 Jam

$ 0.095516
$ 0.09881
$ 4.95
$ 0.092859
+0.52%

+0.55%

-4.45%

-4.45%

Harga aktual Valencia CF Fan Token (VCF) adalah $0.098835. Selama 24 jam terakhir, VCF diperdagangkan antara low $ 0.095516 dan high $ 0.09881, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVCF adalah $ 4.95, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.092859.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VCF telah berubah sebesar +0.52% selama 1 jam terakhir, +0.55% selama 24 jam, dan -4.45% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Valencia CF Fan Token (VCF)

$ 652.07K
--
$ 988.10K
6.60M
10,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Valencia CF Fan Token saat ini adalah $ 652.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VCF adalah 6.60M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 988.10K.

Riwayat Harga Valencia CF Fan Token (VCF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Valencia CF Fan Token ke USD adalah $ +0.00054082.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Valencia CF Fan Token ke USD adalah $ -0.0269618124.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Valencia CF Fan Token ke USD adalah $ -0.0348637003.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Valencia CF Fan Token ke USD adalah $ -0.06787341572677694.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00054082+0.55%
30 Days$ -0.0269618124-27.27%
60 Hari$ -0.0348637003-35.27%
90 Hari$ -0.06787341572677694-40.71%

Apa yang dimaksud dengan Valencia CF Fan Token (VCF)

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Valencia CF Fan Token (VCF)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Valencia CF Fan Token (USD)

Berapa nilai Valencia CF Fan Token (VCF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Valencia CF Fan Token (VCF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Valencia CF Fan Token.

Cek prediksi harga Valencia CF Fan Token sekarang!

VCF ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Valencia CF Fan Token (VCF)

Memahami tokenomi Valencia CF Fan Token (VCF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VCF sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Valencia CF Fan Token (VCF)

Berapa nilai Valencia CF Fan Token (VCF) hari ini?
Harga live VCF dalam USD adalah 0.098835 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VCF ke USD saat ini?
Harga VCF ke USD saat ini adalah $ 0.098835. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Valencia CF Fan Token?
Kapitalisasi pasar VCF adalah $ 652.07K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VCF?
Suplai beredar VCF adalah 6.60M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VCF?
VCF mencapai harga ATH sebesar 4.95 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VCF?
VCF mencapai harga ATL 0.092859 USD.
Berapa volume perdagangan VCF?
Volume perdagangan 24 jam live VCF adalah -- USD.
Akankah harga VCF naik lebih tinggi tahun ini?
VCF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VCF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Valencia CF Fan Token (VCF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

