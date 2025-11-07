Harga Vibey Turtle Hari Ini

Harga live Vibey Turtle (VIBEY) hari ini adalah $ 0.00010372, dengan perubahan 21.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VIBEY ke USD saat ini adalah $ 0.00010372 per VIBEY.

Vibey Turtle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 99,886, dengan suplai yang beredar 963.01M VIBEY. Selama 24 jam terakhir, VIBEY diperdagangkan antara $ 0.00008845 (low) dan $ 0.00013444 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0007707, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006775.

Dalam kinerja jangka pendek, VIBEY bergerak -4.67% dalam satu jam terakhir dan -24.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vibey Turtle (VIBEY)

Kapitalisasi Pasar $ 99.89K$ 99.89K $ 99.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 99.89K$ 99.89K $ 99.89K Suplai Peredaran 963.01M 963.01M 963.01M Total Suplai 963,007,798.352074 963,007,798.352074 963,007,798.352074

Kapitalisasi Pasar Vibey Turtle saat ini adalah $ 99.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VIBEY adalah 963.01M, dan total suplainya sebesar 963007798.352074. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 99.89K.