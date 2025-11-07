Harga Wrapped CTC Hari Ini

Harga live Wrapped CTC (WCTC) hari ini adalah $ 0.201671, dengan perubahan 3.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WCTC ke USD saat ini adalah $ 0.201671 per WCTC.

Wrapped CTC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 221,880, dengan suplai yang beredar 1.10M WCTC. Selama 24 jam terakhir, WCTC diperdagangkan antara $ 0.191271 (low) dan $ 0.203122 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.369622, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.167312.

Dalam kinerja jangka pendek, WCTC bergerak +0.19% dalam satu jam terakhir dan -5.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped CTC (WCTC)

Kapitalisasi Pasar $ 221.88K$ 221.88K $ 221.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 221.88K$ 221.88K $ 221.88K Suplai Peredaran 1.10M 1.10M 1.10M Total Suplai 1,101,028.72777222 1,101,028.72777222 1,101,028.72777222

Kapitalisasi Pasar Wrapped CTC saat ini adalah $ 221.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WCTC adalah 1.10M, dan total suplainya sebesar 1101028.72777222. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 221.88K.