Harga Wrapped KCS Hari Ini

Harga live Wrapped KCS (WKCS) hari ini adalah $ 11.14, dengan perubahan 1.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WKCS ke USD saat ini adalah $ 11.14 per WKCS.

Wrapped KCS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 735,034, dengan suplai yang beredar 65.92K WKCS. Selama 24 jam terakhir, WKCS diperdagangkan antara $ 10.87 (low) dan $ 11.2 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 28.74, sementara all-time low aset ini adalah $ 3.59.

Dalam kinerja jangka pendek, WKCS bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan -2.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped KCS (WKCS)

Kapitalisasi Pasar $ 735.03K$ 735.03K $ 735.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 735.03K$ 735.03K $ 735.03K Suplai Peredaran 65.92K 65.92K 65.92K Total Suplai 65,916.95736409663 65,916.95736409663 65,916.95736409663

Kapitalisasi Pasar Wrapped KCS saat ini adalah $ 735.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WKCS adalah 65.92K, dan total suplainya sebesar 65916.95736409663. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 735.03K.