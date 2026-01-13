Berapa harga saat ini dari Wrapped MON?

Harga langsung dari Wrapped MON (WMON) adalah Rp387.014497730 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Wrapped MON di pasar?

Wrapped MON saat ini berada pada peringkat pasar #1273, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp275968124824.0. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari WMON?

Jumlah token yang beredar dari WMON adalah 713058063.8720403 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Wrapped MON?

Dalam 24 jam terakhir, Wrapped MON diperdagangkan dalam kisaran Rp376.026752850 (terendah 24 jam) hingga Rp419.428075190 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Wrapped MON dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Wrapped MON mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp820.496115920, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp281.532619270. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan WMON hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Wrapped MON?

Pergeseran harga saat ini sebesar -6.01% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Monad Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.