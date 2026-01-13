Harga Wrapped Paxeer Hari Ini

Harga live Wrapped Paxeer (WPAX) hari ini adalah $ 0.00000317, dengan perubahan 14.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WPAX ke USD saat ini adalah $ 0.00000317 per WPAX.

Wrapped Paxeer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,167.0, dengan suplai yang beredar 999.90M WPAX. Selama 24 jam terakhir, WPAX diperdagangkan antara $ 0.00000316 (low) dan $ 0.00000449 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012437, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000316.

Dalam kinerja jangka pendek, WPAX bergerak -0.40% dalam satu jam terakhir dan -97.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 881.90.

Informasi Pasar Wrapped Paxeer (WPAX)

Kapitalisasi Pasar $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K Volume (24 Jam) $ 881.90$ 881.90 $ 881.90 Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K Suplai Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Total Suplai 999,902,440.801998 999,902,440.801998 999,902,440.801998

Kapitalisasi Pasar Wrapped Paxeer saat ini adalah $ 3.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 881.90. Suplai beredar WPAX adalah 999.90M, dan total suplainya sebesar 999902440.801998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.17K.