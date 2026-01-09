BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
Harga live Wrapped Plume hari ini adalah 0.01745023 USD. Kapitalisasi pasar WPLUME adalah 2,522,064 USD. Lacak informasi harga aktual WPLUME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Wrapped Plume hari ini adalah 0.01745023 USD. Kapitalisasi pasar WPLUME adalah 2,522,064 USD. Lacak informasi harga aktual WPLUME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang WPLUME

Info Harga WPLUME

Penjelasan WPLUME

Tokenomi WPLUME

Prakiraan Harga WPLUME

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Wrapped Plume

Harga Wrapped Plume (WPLUME)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WPLUME ke USD:

$0.0174319
$0.0174319$0.0174319
-2.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Wrapped Plume (WPLUME)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:07:00 (UTC+8)

Harga Wrapped Plume Hari Ini

Harga live Wrapped Plume (WPLUME) hari ini adalah $ 0.01745023, dengan perubahan 2.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WPLUME ke USD saat ini adalah $ 0.01745023 per WPLUME.

Wrapped Plume saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,522,064, dengan suplai yang beredar 144.83M WPLUME. Selama 24 jam terakhir, WPLUME diperdagangkan antara $ 0.01696379 (low) dan $ 0.01795454 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.06047, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01416338.

Dalam kinerja jangka pendek, WPLUME bergerak +0.25% dalam satu jam terakhir dan +1.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Plume (WPLUME)

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

--
----

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

144.83M
144.83M 144.83M

144,755,344.1855587
144,755,344.1855587 144,755,344.1855587

Kapitalisasi Pasar Wrapped Plume saat ini adalah $ 2.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WPLUME adalah 144.83M, dan total suplainya sebesar 144755344.1855587. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.52M.

Riwayat Harga Wrapped Plume USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01696379
$ 0.01696379$ 0.01696379
Low 24 Jam
$ 0.01795454
$ 0.01795454$ 0.01795454
High 24 Jam

$ 0.01696379
$ 0.01696379$ 0.01696379

$ 0.01795454
$ 0.01795454$ 0.01795454

$ 0.06047
$ 0.06047$ 0.06047

$ 0.01416338
$ 0.01416338$ 0.01416338

+0.25%

-2.55%

+1.95%

+1.95%

Riwayat Harga Wrapped Plume (WPLUME) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wrapped Plume ke USD adalah $ -0.00045720541320144.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wrapped Plume ke USD adalah $ -0.0031391707.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wrapped Plume ke USD adalah $ -0.0115307193.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wrapped Plume ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00045720541320144-2.55%
30 Days$ -0.0031391707-17.98%
60 Hari$ -0.0115307193-66.07%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Wrapped Plume

Prediksi Harga Wrapped Plume (WPLUME) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WPLUME pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Wrapped Plume (WPLUME) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Wrapped Plume berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Wrapped Plume yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WPLUME pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Wrapped Plume.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Tentang Wrapped Plume

Berapa harga Wrapped Plume saat ini?

Wrapped Plume diperdagangkan pada Rp293.44055969804394000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -2.55% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat WPLUME?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp42410665747.917792000, WPLUME berada di peringkat #2809 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian Wrapped Plume?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar WPLUME?

Terdapat 144831488.4628695 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

Wrapped Plume berosilasi antara Rp285.26065457017362000 dan Rp301.92096417760212000, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan Wrapped Plume dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp1016.85482913066000, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi WPLUME?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Wrapped-Tokens,Plume Network Ecosystem, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku WPLUME dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wrapped Plume

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:07:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Wrapped Plume (WPLUME)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Jelajahi Wrapped Plume Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

DeepNode

DeepNode

DN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlusMore

PlusMore

PLUS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3640
$0.3640$0.3640

+82.00%

ByteNova

ByteNova

BYTE

$0.02008
$0.02008$0.02008

-33.06%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000555
$0.00000000555$0.00000000555

-44.50%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000000000000000212
$0.000000000000000212$0.000000000000000212

+393.02%

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0.0107
$0.0107$0.0107

+328.00%

Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0000027206
$0.0000027206$0.0000027206

+304.91%

Orta Chain

Orta Chain

ORTA

$0.3640
$0.3640$0.3640

+82.00%

The Verdra

The Verdra

VERDRA

$0.71982
$0.71982$0.71982

+73.47%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.