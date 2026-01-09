Harga Wrapped Plume Hari Ini

Harga live Wrapped Plume (WPLUME) hari ini adalah $ 0.01745023, dengan perubahan 2.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WPLUME ke USD saat ini adalah $ 0.01745023 per WPLUME.

Wrapped Plume saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,522,064, dengan suplai yang beredar 144.83M WPLUME. Selama 24 jam terakhir, WPLUME diperdagangkan antara $ 0.01696379 (low) dan $ 0.01795454 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.06047, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01416338.

Dalam kinerja jangka pendek, WPLUME bergerak +0.25% dalam satu jam terakhir dan +1.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Plume (WPLUME)

Kapitalisasi Pasar $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Suplai Peredaran 144.83M 144.83M 144.83M Total Suplai 144,755,344.1855587 144,755,344.1855587 144,755,344.1855587

Kapitalisasi Pasar Wrapped Plume saat ini adalah $ 2.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WPLUME adalah 144.83M, dan total suplainya sebesar 144755344.1855587. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.52M.