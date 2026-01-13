Berapa harga real-time Wrapped Thunder Token hari ini?

Harga live Wrapped Thunder Token berada pada Rp19.9740769584462000, bergerak -2.94% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk WTT?

WTT telah diperdagangkan antara Rp19.95521283314604000 dan Rp20.59945639808454000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Wrapped Thunder Token hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana WTT saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa WTT menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Wrapped Thunder Token?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1115358251.340978000, Wrapped Thunder Token berada di peringkat #7832, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami WTT baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Wrapped Thunder Token dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp125.94784843372986000, sementara ATL-nya adalah Rp17.3061506659950000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar WTT?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (55840671.68241686 token), kinerja kategori dalam Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,ThunderCore Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.