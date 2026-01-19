BursaDEX+
Harga live WrappedM by M0 hari ini adalah 0.997044 USD. Kapitalisasi pasar WM adalah 780,079,683 USD. Lacak informasi harga aktual WM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live WrappedM by M0 hari ini adalah 0.997044 USD. Kapitalisasi pasar WM adalah 780,079,683 USD. Lacak informasi harga aktual WM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga WrappedM by M0 (WM)

Tidak masuk listing

Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:30:40 (UTC+8)

Harga WrappedM by M0 Hari Ini

Harga live WrappedM by M0 (WM) hari ini adalah $ 0.997044, dengan perubahan 0.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WM ke USD saat ini adalah $ 0.997044 per WM.

WrappedM by M0 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 780,079,683, dengan suplai yang beredar 782.49M WM. Selama 24 jam terakhir, WM diperdagangkan antara $ 0.985103 (low) dan $ 1.005 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 15.4, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.969044.

Dalam kinerja jangka pendek, WM bergerak -0.04% dalam satu jam terakhir dan -0.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WrappedM by M0 (WM)

Kapitalisasi Pasar WrappedM by M0 saat ini adalah $ 780.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WM adalah 782.49M, dan total suplainya sebesar 782485625.043198. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 780.08M.

Riwayat Harga WrappedM by M0 USD

Riwayat Harga WrappedM by M0 (WM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga WrappedM by M0 ke USD adalah $ -0.0033774482674593.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga WrappedM by M0 ke USD adalah $ -0.0001651104.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga WrappedM by M0 ke USD adalah $ -0.0028261212.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga WrappedM by M0 ke USD adalah $ -0.002951253034798.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0033774482674593-0.33%
30 Days$ -0.0001651104-0.01%
60 Hari$ -0.0028261212-0.28%
90 Hari$ -0.002951253034798-0.29%

Prediksi Harga untuk WrappedM by M0

Prediksi Harga WrappedM by M0 (WM) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WM pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga WrappedM by M0 (WM) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga WrappedM by M0 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga WrappedM by M0 yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WM pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga WrappedM by M0.

Tentang WrappedM by M0

Berapa harga WrappedM by M0 (WM) hari ini?

Harga live adalah Rp16851.430438351800000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -0.33%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token WM yang beredar?

Suplai beredar WM adalah 782485625.043198, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki WrappedM by M0?

Ada perkiraan -- pemegang unik WM di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar WrappedM by M0 hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp13184431694535.068850000, menempatkan WrappedM by M0 pada peringkat #115 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif WM diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru WrappedM by M0?

Pergerakan harga terbaru sebesar -0.33% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Plume Network Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.

Perkembangan Industri Penting WrappedM by M0 (WM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.