Berapa harga WrappedM by M0 (WM) hari ini?

Harga live adalah Rp16851.430438351800000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -0.33%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token WM yang beredar?

Suplai beredar WM adalah 782485625.043198, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki WrappedM by M0?

Ada perkiraan -- pemegang unik WM di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar WrappedM by M0 hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp13184431694535.068850000, menempatkan WrappedM by M0 pada peringkat #115 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif WM diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru WrappedM by M0?

Pergerakan harga terbaru sebesar -0.33% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Plume Network Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.