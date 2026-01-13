Berapa harga saat ini dari WUFFI?

WUFFI diperdagangkan pada Rp, mengalami pergerakan harga sebesar 11.99% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari WUFFI adalah Rp0.02813426259777000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan WUF hari ini?

Market capitalization berada pada Rp25804240248.759714000, menempatkan aset ini di peringkat #3324 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar WUFFI?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan WUF.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 82555960690208.12 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa WUFFI termasuk?

WUFFI merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Base Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai WUF?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan WUF memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.