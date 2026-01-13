Harga WUFFI (WUF)
Harga live WUFFI (WUF) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 11.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WUF ke USD saat ini adalah $ 0 per WUF.
WUFFI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,531,694, dengan suplai yang beredar 82.56T WUF. Selama 24 jam terakhir, WUF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, WUF bergerak +1.35% dalam satu jam terakhir dan +20.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar WUFFI saat ini adalah $ 1.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WUF adalah 82.56T, dan total suplainya sebesar 82555960690208.12. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.53M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga WUFFI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga WUFFI ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga WUFFI ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga WUFFI ke USD adalah $ 0.
Pada tahun 2040, harga WUFFI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga saat ini dari WUFFI?
WUFFI diperdagangkan pada Rp, mengalami pergerakan harga sebesar 11.99% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.
Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?
ATH (All-Time High) dari WUFFI adalah Rp0.02813426259777000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.
Bagaimana valuasi keseluruhan WUF hari ini?
Market capitalization berada pada Rp25804240248.759714000, menempatkan aset ini di peringkat #3324 di antara semua kripto mata uang.
Seberapa aktif partisipasi pasar WUFFI?
Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan WUF.
Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?
Dengan 82555960690208.12 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.
Dalam kategori apa WUFFI termasuk?
WUFFI merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Base Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.
Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai WUF?
Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan WUF memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
