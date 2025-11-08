Harga xToken Hari Ini

Harga live xToken (XTK) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XTK ke USD saat ini adalah -- per XTK.

xToken saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,070.67, dengan suplai yang beredar 404.52M XTK. Selama 24 jam terakhir, XTK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.39, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XTK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +2.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar xToken (XTK)

Kapitalisasi Pasar $ 16.07K$ 16.07K $ 16.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.73K$ 39.73K $ 39.73K Suplai Peredaran 404.52M 404.52M 404.52M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

